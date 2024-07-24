البنك التجاري الدولي يطلق قرض التمويل المستدام بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ

أعلن البنك التجاري الدولي مصر CIB - أكبر بنك قطاع خاص في مصر - عن إطلاق "قرض التمويل المستدام" الجديد الذي يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويأتي كإحدى ثمار التعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومدرسة فرانكفورت، حيث يركز هذا القرض على تطوير المنتجات وبناء القدرات من أجل التنمية المستدامة.

وينطلق المنتج الجديد امتدادًا لنجاح البرنامج الرائد للبنك التجاري الدولي "استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة"، ويتخذ القرض نهجًا قطاعيًا، حيث صممت منتجاته لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل قطاع، ويمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة عملياتها بكفاءة، والاستثمار في الطاقة المتجددة وكفاءة الموارد، وتحسين أصولها الثابتة.

ويستهدف قرض التمويل المستدام مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات النسيجية والبلاستيكية والأغذية والمشروبات، ويوفر هذا البرنامج التمويلي حوافز كبيرة من مؤسسات التمويل التنموية الدولية قد تصل إلى 10% - 25%. حيث تم تقسيم البرنامج إلى قروض قصيرة ومتوسطة بآجال سداد تصل إلى خمس سنوات، كما يمكن إصدار بطاقة ائتمان إضافية للشركات بمبلغ يصل إلى 10% من قيمة التسهيلات، وقد تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من الخبراء المتخصصين لدى البنك التجاري الدولي، الذين يقدمون رؤى حول اتجاهات السوق المحلية والعالمية.

على نفس السياق، قال السيد هاني الديب، رئيس قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة بالبنك التجاري الدولي: "يؤكد قرض التمويل المستدام من البنك التجاري الدولي التزام البنك بتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول مالية وغير مالية مصممة خصيصًا لتحقيق خفض التكاليف على المدى الطويل ودمج الاستدامة في العمليات اليومية".

وشهدت فعاليات إطلاق قرض التمويل المستدام مناقشة بين المعنيين لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة على تنفيذ الممارسات المستدامة، وحضر هذه الفعاليات السيد رشوان حمادي الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك التجاري الدولي، والسيد ياسر عبد الله نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية، والسيد هاني الديب، رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المُستدام.

كما حضر فعاليات إطلاق قرض التمويل المستدام، كل من السيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسيد شريف يونس مدير مشروع التجارة من أجل التشغيل في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والسيد ميرت ديديباس مدير ومستشار البنك الدولي بمدرسة فرانكفورت، كما شارك في هذه الفعاليات ممثلون عن البنك المركزي المصري والجهات المانحة الدولية ومقدمي الخدمات وممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة.