ألمانيا ترحل عائلة أيزيدية إلى العراق رغم صدور حكم قضائي بوقف الترحيل

تم ترحيل عائلة أيزيدية مكونة من ستة أفراد، بينهم أربعة قاصرين، من ألمانيا إلى العراق رغم أن محكمة أصدرت حكما لصالحهم بوقف الترحيل بعد ساعات فقط، وفقا لما أعلنته السلطات المحلية يوم الأربعاء.

غادرت العائلة ألمانيا على متن رحلة أقلعت من مدينة لايبزج بشرق البلاد، وشملت 43 شخصا تم نقلهم إلى بغداد يوم الثلاثاء، بحسب متحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية براندنبورج.

وبحسب موقع فلايت رادار، أقلعت الطائرة الساعة 1052 صباحا (0852 بتوقيت جرينتش)، أي أن العائلة كانت قد غادرت الأراضي الألمانية بالفعل عندما أصدرت المحكمة الإدارية في بوتسدام، عاصمة ولاية براندنبورج الواقعة على مشارف برلين، قرارها بقبول الطلب العاجل للعائلة ضد الترحيل في الساعة 0330 مساء، وفقا لما أفاد به متحدث باسم المحكمة.

وفي عام 2023، اعترفت ألمانيا رسميا بأن الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش ضد المجتمعات اليزيدية في العراق وسوريا عام 2014 تشكل إبادة جماعية.

وكان عشرات الآلاف من اليزيديين قُتلوا أو تم الاتجار بهم واغتصابهم وإساءة معاملتهم من قبل التنظيم، الذي كان يهدف إلى القضاء على هذه الطائفة الدينية الأصلية في أجزاء من العراق وسوريا وتركيا وإيران.

وفي عام 2023، بدأت العائلة إجراءات قانونية ضد قرار ترحيلها المرتقب بعد رفض طلبها للحصول على الحماية الدولية.