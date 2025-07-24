أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» بارتقاء 4 أشخاص وإصابة 116 آخرين، في حصيلة غير نهائية، للانفجار الذي وقع في بلدة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي.

ووقع انفجار، اليوم الخميس، في بلدة معرة مصرين في ريف مدينة إدلب شمالي سوريا، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وعلق وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في الحكومة السورية المؤقتة، رائد الصالح، على الانفجار، قائلًا إن فرق الدفاع المدني السوري هرعت إلى موقع الحادث فور وقوعه، وتعمل على إخلاء المصابين والضحايا رغم صعوبة الأوضاع الميدانية.

ودعا الصالح، أهالي المنطقة إلى عدم الاقتراب من موقع الانفجار حفاظًا على سلامتهم، مشيرًا إلى أن الطواقم تعمل بأقصى طاقتها لتطويق آثار الحادث ومنع وقوع المزيد من الإصابات.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن مصدر الانفجار يعود إلى تفجّر مستودع ذخائر ومخلفات حرب في الموقع، مما أدى إلى سلسلة انفجارات متتالية خلال عمليات الإسعاف.

وشاركت فرق الدفاع المدني والإسعاف في إسعاف ونقل المصابين، ولا تزال تعمل حاليا على إخماد الحرائق وتصريف خطر الانفجارات المحتملة في الموقع المحيط.