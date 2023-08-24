تداول امتحان اللغة الإنجليزية للدور الثاني للثانوية العامة على صفحات الغش الإلكتروني

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تداولت صفحات الغش الالكتروني علي تليجرام أسئلة لامتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم مصدر الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبتت صحة الامتحان المتداول.

وشددت وزارة التربية والتعليم علي الطلاب بمنع دخول اللجان بالموبايل أو اي أجهزة إلكترونية أخري تساعد علي الغش منعا لالغاء الامتحان لهم، وشددت علي رؤساء اللجان بتفتيش الطلاب قبل الدخول بالعصا الالكترونية ومرة أخري في منتصف وقت الامتحان.

وتعقد اختبارات الدور الثاني بنفس نظام الدور الأول، وفق نظام البابل شيت بنسبة 85% من الأسئلة وأسئلة مقالية بنسبة 15%.