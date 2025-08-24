منظمة التعاون الإسلامي تبحث في جدة العدوان الإسرائيلي على فلسطين تمهيدا لاجتماع وزراء الخارجية الاستثنائي

انعقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الأحد، اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة الاستثنائية الحادية والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وذلك بمقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة بالمملكة العربية السعودية.

افتتح الاجتماع نائب وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التركية الدكتور نوح يلماز، الذي رحب بمندوبي الدول الأعضاء المشاركين، حيث أكد في كلمته أن الاجتماع الاستثنائي سيتناول المأساة الإنسانية غير المسبوقة، واستمرار إرهاب الدولة وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، وتدهور الوضع بالقدس لأن التطورات الجارية تستدعي تحركاً عاجلاً. وأوضح نائب وزير الخارجية أن إسرائيل تعيد اختراع الإبادة الجماعية في القرن الحادي والعشرين، وأن الصور المروعة للمدنيين والأطفال الذين يموتون جراء إطلاق النار أو الجوع في غزة تهزنا جميعاً، مشدداً على أن الطريق إلى الأمام يشمل وقف إطلاق نار دائم، وإيصال المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الموثوقة، وتوسيع التحالف من أجل فلسطين لتطبيق حل الدولتين، واتخاذ خطوات منسقة لفرض المزيد من الإجراءات ضد إسرائيل.

وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس السفير سمير بكر، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه أن الاجتماع ينعقد إثر إعلان إسرائيل، قوة الاحتلال، نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، والتصريحات الاستفزازية لرئيس وزراء الاحتلال حول ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، التي تمثل امتداداً لخطاب التحريض والتطرف والعدوان، وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقويضاً للجهود الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل بالمنطقة، استناداً إلى حل الدولتين.

وأكد الأمين العام أن مضي إسرائيل في تنفيذ الجرائم والمجازر الدموية ضد الشعب الفلسطيني يستدعي حراكاً أكثر فاعلية وأعمق تأثيراً على الساحة الدولية، بهدف وقف العدوان الإسرائيلي تنفيذاً لقرارات القمة العربية-الإسلامية المشتركة التي انعقدت في 11 نوفمبر 2024 بالرياض بالمملكة العربية السعودية. كما شدد حسين إبراهيم طه في كلمته على ضرورة مواصلة الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار وصولاً إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، وضمان عودة النازحين، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة، والمضي قدماً في عقد مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية للإغاثة وإعادة إعمار القطاع، مؤكداً كذلك أهمية متابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية الذي انعقد في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا بتاريخ 27–30 يوليو 2025.

ويبحث اجتماع كبار الموظفين التحضيري مشروع القرار بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، لتقديمه إلى الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية الذي ينعقد غداً الاثنين، 25 أغسطس 2025 لاعتماده.