التجارة الدولية تلزم أمريكا بمراجعة رسوم الإغراق على الصلب التركي

أمرت محكمة التجارة الدولية في نيويورك وزارة التجارة الأمريكية بإعادة النظر في رسوم الإغراق المفروضة على واردات لفائف الصلب من تركيا وإمكانية خفض هذه الرسوم؛ بسبب المشكلات الموجودة في الطريقة التي استخدمتها الوزارة في حساب خصومات الرسوم الأجنبية.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الولايات المتحدة بدأت فرض رسوم إغراق على وارداتها من الفولاذ الكربوني ولفائف الصلب التركي في 2018.



وتستخدم هذه المواد في التشييد وصناعة السيارات والطاقة والصناعات الزراعية.



وكانت الولايات المتحدة قد استوردت كمية من هذه المنتجات التركية بقيمة 41.4 مليون دولار قبل فرض الرسوم، بحسب وزارة التجارة الأمريكية.



كانت وزارة التجارة الأمريكية فرضت رسوم على واردات لفائف الصلب التركي تتراوح بين 93ر4 و94ر7 في المئة وهو ما يعني أن رسوم الإغراق تتراوح بين 05ر1 و15ر4 في المئة عند حساب الرسوم الأصلية المفرووضة على كل واردات الولايات المتحدة من نفس السلعة.



كانت محكمة التجارة الدولية بدأت في يناير الماضي النظر في منهج وزارة التجارة الأمريكية لحساب أوجه الأخطاء في الرسوم والرسوم الأجنبية التي تم ردها أو لم تقم الحكومات الأجنبية بتحصيلها على المبيعات الأمريكية.