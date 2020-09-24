أمير مرتضى: باتشيكو لم يترك الزمالك بطريقة كارتيرون

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، عن التعاقد مع جايمي باتشيكو، خلفا للفرنسي كارتيرون.

وقال أمير، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس: "بدأنا العمل على أرض الواقع ثاني يوم رحيل باتريس كارتيرون، وتم تشكيل لجنة مسؤوليتها اختيار المدير الفني، وطوال الوقت نتحدث مع مدربين واستعداد كل مدرب منهم، وأمس تم الاستقرار على اسم باتشيكو".

وأضاف: "التعاقد مع باتشيكو لمدة سنة وسيأتي معه 3 مساعدين، ومع وصول المدرب سنعلن دور كل مساعد في الجهاز الفني وسنقدمهم للإعلام".

وعن ملف هروب باتشيكو من الزمالك في وقت سابق، أردف: "مرتضى منصور تحدث في هذه الجزئية وقال إن مصلحة الزمالك فوق كل شىء، هذا الكلام كان منذ 5 سنوات، وكان هناك سوء تفاهم ولم يرحل بنفس طريقة كارتيرون، وإذا كان تتم معاملته بطريقة سيئة لما وافق على العودة، والكلام ذاته ينطبق على فيريرا".

وشدد: "فيريرا وجروس كانت هناك أزمات معهما في وقت سابق، ولكن في النهاية هي رياضة وليست مشاجرة، باستثناء الرحيل بدون احترافية مثل موقف كارتيرون".

واختتم: "اختلفنا مع باتشيكو في وقت سابق بشأن العمل ولم نختلف على أشياء شخصية، وفي الأساس أنا لدي قناعة كبيرة بالمدرب البرتغالي".