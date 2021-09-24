قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنّ قرار المصرفات المدرسية منذ الأزل ليس ديكورًا.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، حيث قال مقدم البرنامج شريف عامر: "هل حضرتك ربطت بين دفع المصاريف واستلام الكتب لإن الناس استغربت"، فرّد عليه الوزير: "عملنا كتاب دوري ينص على ذلك.. أنا مستغرب إنك مستغرب".

وأضاف شوقي: "المصروفات الدراسية معمولة علشان ندفعها.. الغريب إننا لما بنقول لازم ندفع المصاريف يحصل هذا الاستغراب".

وأشار إلى أنّ 50% من الطلاب حصلوا على إعفاء من دفع المصروفات، وهي فئات غير قادرة وضعتها الدولة في الاعتبار، معقّبًا: "اللي بيعمل النغمة دي عارف الإجابة.. أنا أرد على هذه المعلومة للسنة الرابعة على التوالي".

وأكّد أنّ المصروفات تبلغ في المدارس الحكومية تبلغ 300 جنيه خارج الفئات المعفاة، معتبرًا أن مثل هذه الأمور لا تستحق هذا الجدل.