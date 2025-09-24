سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انهار جزء من طريق في بانكوك عاصمة تايلاند اليوم الأربعاء؛ مما شكل حفرة كبيرة عرقلت حركة المرور، وأضر بالبنية التحتية، ودفع إلى إجراء عمليات إخلاء في المنطقة المحيطة.

وقال تشادتشارت سيتيبونت، حاكم بانكوك، إنه لم يتم تسجيل إصابات، لكن لحقت أضرار بـ3 مركبات جراء الانهيار.

وذكر أن المسئولين يعتقدون أن سبب الانهيار يرجع إلى أعمال إنشاء جارية في محطة قطارات تحت الأرض.

وتُظهر مقاطع مصوّرة لحظة انهيار سطح الطريق وهبوطه ببطء، بينما يأخذ معه إلى أسفل عدة أعمدة إنارة ويحدث أضراراً بأنابيب مياه.

وحاولت السيارات الابتعاد بينما اتسعت الحفرة وقطعت الطريق المؤلف من أربع حارات بالكامل.

وكانت إحدى حواف الحفرة أمام مركز شرطة مباشرة، مما عرّض بنيته التحتية للخطر.

وذكر مستشفى قريب، أنه سيغلق خدمات العيادات الخارجية ليومين.

وقال مسئولو مدينة بانكوك إن البنية التحتية للمستشفى لم تتضرر، لكن تم توجيه أوامر للأشخاص بمغادرة مركز الشرطة والأماكن القريبة.