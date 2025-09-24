القسام تنشر فيديو يوثق تدمير دبابة إسرائيلية في حي تل الهوى

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، يوم الأربعاء، مقطع فيديو يوثق استهداف دبابة إسرائيلية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وذلك ضمن سلسلة عمليات «عصا موسى».

وجاء في مقطع الفيديو، مشاهد من تدمير عناصر القسام دبابة «ميركافا» بقذيفة الياسين «105» في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، دك تجمعات لجنود الاحتلال شرق مدينة غزة بقذائف الهاون وصواريخ.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأربعاء: «تمكن عناصر القسام أمس الثلاثاء، من دك تجمعات العدو في موقع كارني شرق مدينة غزة بقذائف الهاون، وعدد من صواريخ رجوم 114 ملم».

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، تواصل حركات المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام، التصدي للاحتلال بالوسائل كافة موقعة فيه القتلى والجرحى.

في المقابل، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلية في عمق مدينة غزة، الأربعاء، مما يهدد حياة الفلسطينيين الذين بقوا هناك على أمل ألا يفقدوا منازلهم، نتيجة لتزايد الضغوط على إسرائيل لوقف إطلاق النار

وتجاهلت قوات الاحتلال، التي تتوغل داخل المدينة التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة في أغسطس، الدعوات لوقف غزوها البري.