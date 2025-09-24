بريطانيا: وصول أول مهاجرين من فرنسا بموجب سياسة واحد مقابل واحد

أصبحت عائلة مكونة من ثلاثة أفراد، تضم طفلا صغيرا، أول أشخاص ترسلهم فرنسا إلى المملكة المتحدة بموجب اتفاقية تعيد بموجبها بريطانيا المهاجرين الذين يدخلون البلاد بدون تصريح وترسل فرنسا إليها طالبي اللجوء الذين تم فحصهم.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية اليوم الأربعاء إن وصول العائلة كان جزءا من "الخطوات الأولى الحاسمة" في البرنامج المسمى "دخول واحد وخروج واحد".

وقد تمت إعادة أربعة أشخاص جوا إلى فرنسا بعدما وصلوا إلى بريطانيا عن طريق القارب من فرنسا، في الأيام الأخيرة كجزء من الترتيب.

ولم تقدم وزارة الداخلية على الفور أي تفاصيل أخرى عن العائلة المكونة من ثلاثة أفراد.

ويهدف الاتفاق بين البلدين، الذي تم التفاوض عليه في وقت سابق من العام الجاري ودخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، إلى ترحيل المهاجرين الذين عبروا القناة الإنجليزية بطرق غير مصرح بها، مثل القوارب الصغيرة، في مقابل أولئك الذين يتقدمون بطلبات في فرنسا ويتم الموافقة على دخولهم إلى المملكة المتحدة.

وتأمل الحكومة البريطانية في أن يشكل هذا البرنامج رادعا لمن يفكرون في القيام بالرحلة الخطيرة عبر القناة الإنجليزية.

وقد وصل أكثر من 32 ألف شخص إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة حتى الآن في عام 2025، ومن المتوقع أن يتجاوز العدد خلال العام بأكمله، العدد المسجل في العام الماضي والذي بلغ 37 ألفا.

وقد لقي العشرات حتفهم في الأعوام الأخيرة أثناء محاولة عبور أحد أكثر طرق الشحن ازدحاما في العالم في قوارب مزدحمة.