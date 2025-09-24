نيبينزيا: روسيا تدعو أمريكا إلى اتخاذ خطوات حقيقية عاجلة لحل الأزمة في الشرق الأوسط

صرّح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن روسيا تحثّ الولايات المتحدة على التخلي عن "مواقفها المتشددة" وتسهيل حل الأزمة في الشرق الأوسط.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي: "نحث زملاءنا الأمريكيين على وضع مواقفهم المتشددة جانبا والانخراط في خطوات حقيقية يتعين على مجلس الأمن اتخاذها وفقا لولايته في الحفاظ على السلام والأمن"، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف نيبينزيا "من الواضح أيضا أن الخطة الاستراتيجية لإسرائيل هي الحصول على السيطرة الكاملة على كل الأراضي الفلسطينية، سواء غزة أو الضفة الغربية".

وأشارنيبينزيا، إلى أن قطاع غزة يتم تطهيره "بشكل منهجي"، في حين يتم بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأوضح نيبينزيا أن "لغة الكراهية والدعاية تؤدي إلى قيام الجيش الإسرائيلي بقتل العشرات من الفلسطينيين العاديين المسالمين كل يوم، معتقدا بشدة أن كل هذا من أجل الصالح العام للدولة الإسرائيلية".

وأردف نيبينزيا بأنّ الهدف الأساسي هو ضمان حلّ أزمة غزة، ليس من خلال تطهير فلسطين وإعادة توطين سكانها، بل من خلال الدبلوماسية، مشيرا إلى أنّ "إسرائيل تسعى إلى حرب لا نهاية لها، لا إلى الدبلوماسية".

وأضاف: "إن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، إحدى منصات التفاوض الرئيسية، أظهر بوضوح أن إسرائيل لا تركز على الدبلوماسية، بل على الحرب التي لا نهاية لها".

وكان الجيش الإسرائيلي قد شنه هجوما في 9 سبتمبر/أيلول، استهدف كبار مسؤولي حماس في العاصمة القطرية الدوحة ، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص، من بينهم نجل زعيم الحركة في قطاع غزة، خليل الحية.





