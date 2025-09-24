أطلق مستوطنون إسرائيليون، الأربعاء، النار تجاه فلسطينيين أثناء تشييعهم جثمان مواطن استشهد برصاص المستوطنين الثلاثاء بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكر مراسل الأناضول، أن مستوطنين اقتحموا أطراف بلدة "المغير" وأطلقوا النار تجاه مشيعي جنازة سعيد النعسان، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الفلسطينيين، دون وقوع إصابات.

وشيّع فلسطينيون جثمان النعسان إلى مثواه في موكب جنائزي كبير، رفعت خلاله الأعلام الفلسطينية وسط هتافات منددة بالاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات المستوطنين.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد النعسان (20 عاما) وإصابة 4 فلسطينيين برصاص المستوطنين الذين هاجموا بلدة المغير.

وباستشهاد النعسان يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا على يد المستوطنين منذ مطلع العام الجاري إلى 12 شهيدا، بينما وصل العدد منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 34، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية.

بدورها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بـ"جرائم المستوطنين المستمرة والمتصاعدة بما في ذلك جريمة قتل سعيد مراد نعسان بعد إطلاق الرصاص عليه في بلدة المغير، وقتل أحمد براهمة (19 عاماً) في قرية عنزا جنوب جنين برصاص الجيش (في وقت سابق الأربعاء)".

وطالبت الخارجية في بيان وصل الأناضول، بـ"تدخل دولي حقيقي واستثنائي لوقف جرائم الاحتلال والمستوطنين".

وبموازاة الإبادة في غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1044 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و160، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و382 شهيدا و166 ألفا و985 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.​​​​​​​​​​​​​​