أبوالغيط: نعول على رئاسة قبرص للاتحاد الأوروبي لتعزيز آليات التعاون العربي الأوروبي

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (80) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط حرص على شكر قبرص على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، ومؤكداً في هذا الصدد على أن الجامعة العربية تعوّل على رئاسة قبرص للاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام المقبل لتعزيز آليات التعاون العربي الأوروبي في شتى المجالات، و لزيادة الضغط على الدول الأوروبية للتوقف عن تصدير السلاح إلى إسرائيل والذي تستعمله في حربها على المدنيين في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول التداعيات الخطيرة لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على دول المنطقة لاسيما العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، مع التأكيد على أن حل الدولتين يظل الأساس لأية ترتيبات مستقبلية تخص مصير الشعب الفلسطيني، وضرورة توفير أفق سياسي جاد لتجسيد الدولة الفلسطينية.

وقال المتحدث إن أبو الغيط أكد خلال لقائه بالوزير القبرصي على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور مع الجانب العربي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.