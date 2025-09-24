جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بجروح خطيرة في معارك شمال غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، إصابة جندي من لواء «جفعاتي» بجروح خطيرة في المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.

وقال في تدوينة مقتضبة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن الجندي نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إبلاغ عائلته.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، تواصل حركات المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام، التصدي للاحتلال بالوسائل كافة موقعة فيه القتلى والجرحى.

وأعلنت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الثلاثاء، عن قصفها آليات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وقالت في بيان عبر صفحتها على تطبيق «تلجرام»: «قصفنا مساء أمس الاثنين بقذائف الهاون النظامي (عيار 60) آليات العدو الصهيوني المتوغلة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة».