رئيس كينيا: السلام الدائم لن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة

أكد رئيس كينيا ويليام ساموي روتو، اليوم، أن بلاده تدعم حل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددا على أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

وأضاف روتو، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه "من الضروري التهدئة الفورية والعزم على استئناف المفاوضات"، مشيرا إلى أن كينيا تعترف بدولة فلسطين رسميًا منذ عام 1989، وأن هذا الاعتراف يعكس التزامها بالقانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

ودعا الرئيس الكيني المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود من أجل حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية، وتوفير الحماية الدولية خاصة في المناطق المتأثرة بالصراع، مؤكدا أن "السلام يجب أن يكون شاملاً وعادلاً للجميع دون تمييز".

وأكد أن أفريقيا ستبقى صوتًا للدعم للقضايا العادلة، وأن بلاده ستواصل الدفع باتجاه دعم الدور العربي والدولي في مساندة الشعب الفلسطيني ومطالبه المشروعة.



