بثت منصات فلسطينية، مشاهد مصورة توثق لحظة انفجار طائرة مسيرة بمنطقة سياحية في "إيلات" بإسرائيل.

ونقلت قناة الأقصى عن مصادر إسرائيلية، أن هناك سبع إصابات إحداها خطيرة جرّاء انفجار مسيّرة يمنية في إيلات.

فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اختراق مسيّرة للأجواء الإسرائيلية في إيلات.

ودأبت إسرائيل على شن هجمات عنيفة على اليمن ضمن ما تقول إنه تفكيك للقدرة العسكرية لجماعة الحوثي ردًا على هجماتها على إسرائيل التي تقول الجماعة إنها تأتي مناصرة لغزة وردًا على الاعتداءات الإسرائيلية على اليمن.

وبينما تزعم إسرائيل أن توجه ضربات على أهداف عسكرية حوثية، إلا أن الجماعة التي تسيطر على مساحات واسعة من شمال اليمن ولا تحظى حكومتها باعتراف دولي تقول إن الغارات الإسرائيلية تستهدف أعيانًا مدنية.