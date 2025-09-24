تراجع تعافي الاقتصاد الألماني لأول مرة منذ ستة أشهر خلال سبتمبر الجاري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تدهور شعور الثقة في الاقتصاد الألماني لأول مرة منذ ستة أشهر، مما يمثل ضربة لآمال التعافي السريع، حسبما قال معهد اقتصادي بارز اليوم الأربعاء.

وقد تراجع مؤشر معهد إيفو للمناخ الاقتصادي بواقع 2ر1 نقطة ليصل إلى 7ر87 في سبتمبر الجاري.

وقال كليمنس فوست رئيس المعهد الذي يتخذ من ميونخ مقرا له "الشركات أصبحت أقل رضا نحو مناخ الأعمال حاليا، في حين تراجعت توقعاتها بصورة كبيرة". وأضاف" تعرضت توقعات التعافي الاقتصادي لانتكاسة".

وقد تم استطلاع آراء نحو 9000 شركة بشأن تقييمها للوضع الاقتصادي الحالي والآفاق المستقبلية.

ويشار إلى أن الاقتصاد الألماني عانى لأعوام متتالية من الركود في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الطلب.