أظهرت بيانات وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم الأحد، تباينا في أعداد الإصابات المسجلة، حيث احتلت المملكة الأردنية الهاشمية المرتبة الأولى كأكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات اليومية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ففي ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 745 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 353 ألفا و626 حالة، موضحا أنه تم تسجيل شفاء 1730 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 288 ألفا و170 حالة، بالإضافة لتسجيل 24 حالة وفاة، ليصل مجموع الوفيات إلى 5006 حالات.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تسجيل 94 إصابة جديدة لجنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 739 ألفا و284 حالة، منوهة بشفاء 123 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 733 ألفا و250 حالة، بالإضافة لتسجيل حالة وفاة واحدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 2130 حالة.

وبمملكة البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 20 حالة لعمالة وافدة، و36 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و9 حالات قادمة من الخارج، إلى جانب شفاء 55 حالة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 274 ألفا و4733 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 270 إصابة جديدة بكورونا، و10 حالات وفاة، و1117 حالة تعاف، موضحة أن نسبة التعافي من كورونا في البلاد بلغت 97.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.9%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات، أما في العراق، فأعلنت وزارة الصحة تسجيل 1247 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2139 حالة شفاء و24 حالة وفاة.

وأخيرا في الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 وفيات و1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10 آلاف و951 وفاة، و851 ألفا و410 إصابات.

وأوضح الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة أن عدد الحالات النشطة حاليا وصل إلى 17 ألفا و939 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 89 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 62 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 606 حالات.