حماية المستهلك الروسي: لايمكننا الحديث عن اختفاء كورونا قبل الربيع المقبل

أعلنت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطنين (روس بوتريب نادزور) آنا بوبوفا، أنه من المستحيل القول إن فيروس "كورونا" المستجد سيختفي قبل الربيع المقبل، مشيرة إلى أنه إذا تمت مقاومته سوف يضعف.

وقالت بوبوفا - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - إن "فيروسات الجهاز التنفسي الحادة تسود كقاعدة عامة في فترة البرد من العام بأكملها، لذلك حتى الربيع القادم من المستحيل القول إنها ستختفي"، معربة عن أملها أن تضعف هذه الفيروسات.

وأكدت أن إضعاف هذه الفيروسات يمكن فقط في حال التصدي لها بشكل واضح وبقوة.

وكان المركز الروسي لمكافحة عمليات انتشار "كورونا" المستجد أعلن - في وقت سابق اليوم - تسجيل 24 ألفا و326 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليونين و138 ألفا و828 إصابة.