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الأهلي يهزم الطيران في دوري محترفي اليد

علي البحيري
نشر في: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 11:57 م | آخر تحديث: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 11:58 م

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي حقق على الطيران، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة نادي سيتي كلوب السلام، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الفريق بنتيجة 41-21.

وأشاد الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق، بالأداء المميز للاعبين على الصعيدين البدني والفني، مطالبًا الفريق بالاستمرار فى بذل أقصى جهد وتقديم أفضل أداء خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي «رجال يد الأهلي» مع الزمالك يوم الثلاثاء القادم، ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.


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