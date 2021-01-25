يبدأ المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف برنامجه لإجازة نصف العام يوم الجمعة بمسرح الحديقة الثقافية بالسيدة زينب بعرض "كشفناه".

وتدور مسرحية "كشفناه" حول فيروس كورونا الذى تطور من الانفلونزا وسارس ويهاجم العالم كله الان ، وتكشف المسرحية الدور السييء والخطير لمجموعات الفيروسات التي هاجمت العالم على مدار التاريخ وكيف أن العلم والإيمان استطاعا أن يكونا السبيل الوحيد للبشرية.

تبشر المسرحية بنهاية كورونا طالما تمسكنا بالعلم والإيمان ، حين يوجه العالم موارده للصحة والنماء ويتخلى عن الحروب والصراعات التي توشك أن تدمر البشرية.

يتم العرض على القاعة المتعددة الأغراض فى السادسة مساء مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

المسرحية من تأليف وإخراج وأشعار أحمد إسماعيل عبد الباقي ، تصميم ماسكات الفنانة التونسية جيهان اللجمي، موسيقى ايهاب حمدي ،استعراضات عمرو الحسينى وناصر عليان، ديكور شادي قطامش، بطولة محمد عبد الفتاح ، ويلعب دور كورونا ،وتلعب رحمة محجوب دور مساعد كورونا وتلعب إيمان نافع دور مساعدة كورونا، ويلعب هيثم حسن دور صاحب المتاعب وتلعب نجلاء سالم دور تنغيصة العيش ويلعب ابراهيم البيه دور الطاعون وتلعب سحر منصور دور الإنفلونزا، وبالاشتراك مع فريق استعراضات الحديقة بإشراف وإضاءة اسلام محمد وإضاءة حسام حمدى وإدارة مسرحية ولاء محمد محمود وأبو اليزيد محمود وأشرف شاهين.