رئيس أوكرانيا يحض حلفاءه على العمل لإيجاد صيغة لمحادثات سلام مع روسيا

حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، حلفاءه على العمل لإيجاد صيغة لأي مفاوضات سلام مقبلة مع روسيا، مشدّدا على وجوب إشراك كييف في أي محادثات ترمي إلى إرساء سلام مستدام.

تصريحات زيلينسكي تزيد التكهّنات بشأن إمكان إجراء مفاوضات لإنهاء النزاع العنيف الذي أودى بعشرات الآلاف بعد نحو ثلاث سنوات من القتال، وفق وكالة فرانس برس.

وقال زيلينسكي: "أدرك أن التواصل يمكن أن يتّخذ أشكالا مختلفة"، في إشارة إلى مفاوضات محتملة من شأنها أن تفضي إلى سلام عادل.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "أعتقد أنه يتعين علينا اليوم أن نركّز على ذلك".

والجمعة، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن استعداده للعمل مع الولايات المتحدة على مفاوضات حول القضايا الأوكرانية، مشيدا بما يتمتع به نظيره الأميركي من براجماتية وذكاء.

واعتبر بوتين أن الحرب التي بدأت في فبراير 2022 لربما كان من الممكن الحؤول دون اندلاعها لو كان ترامب رئيسا حينها.

ولم يحدد بوتين أي موعد لبدء المحادثات، وكان الكرملين قال في وقت سابق إنه بانتظار "مؤشرات" من واشنطن، على الرغم من إعلان ترامب الخميس، استعداده للقاء بوتين "فورا".

ترامب الذي نُصّب رئيسا للولايات المتحدة يوم الإثنين الماضي، وصف الحرب الدائرة في أوكرانيا بأنها "سخيفة"، مهددا موسكو بعقوبات اقتصادية جديدة إذا لم توافق على اجراء مفاوضات.

وفي كييف، قال زيلينسكي إن أي محادثات ترمي إلى وضع حد للحرب يجب أن تجرى بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا، فضلا عن الاتحاد الأوروبي.

وشدد على أن السلام لا يمكن تحقيقه إلا بتوفير ضمانات أمنية قوية لبلاده.

وتابع زيلينسكي: "لا يسعني اليوم أن أقول أي نوع من المفاوضات ستجرى أو ما ستكون عليه هيكلية عملية التفاوض لأننا لم نتوصل بعد إلى خطة مشتركة".

وشدّد على أن أي مفاوضات تستبعد كييف لن تفضي لاحقا إلى أي سلام مستدام.