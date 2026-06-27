استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 7 آخرين في غارة إسرائيلية على خيام للنازحين جنوب غزة

استشهد فلسطينيان، وأصيب 7 آخرون اليوم السبت، جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمتين تؤويان نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حسب ما أفادت به مصادر طبية فلسطينية.

وقالت المصادر، إن مستشفى ناصر في خان يونس استقبل الشهيدين إلى جانب المصابين الذين نقلوا لتلقي العلاج عقب القصف.

ولم يصدر تعليق فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن الغارة.

وفي وقت سابق أعلنت مصادر طبية، استشهد طفل متأثرا بجراح أصيب بها في غارة إسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي على غرب مدينة خانيونس.

وسُجل خلال الـ24 ساعة الماضية استشهاد 6 مواطنين بينهم 3 من رجال الشرطة، بحسب قناة "الأقصى" الفضائية.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 8 شهداء و20 مصابا، مشيرة إلى أن حصيلة الضحايا منذ إعلان وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 1038 شهيدا و3329 مصابا.

وأضافت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 بلغ 73051 شهيدا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 173437.