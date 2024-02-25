الأوقاف: 561 ألف طفل يشاركون في البرنامج التثقيفي بـ13 ألف مسجد

شهدت مساجد الجمهورية استمرار فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل بـ13573 مسجدًا بمشاركة 561760 طفلًا بمختلف المحافظات.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان الأحد، إنه واصل أئمة وواعظات الأوقاف البرنامج التثقيفي بالمساجد.

ولفتت إلى أنه في مديرية أوقاف الإسكندرية أقيم البرنامج في 130 مسجدًا، منها: مسجد السلام، ومسجد بدر، بمشاركة 3711 طفلا.

وأوضحت أنه في مديرية أوقاف أسوان أقيم البرنامج في 322 مسجدًا، منها: مسجد الفرقان، ومسجد الرضوان، بمشاركة 12826 طفلا، وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيم البرنامج في 1211 مسجدًا، منها مسجد الخطيب، ومسجد آل صالح، بمشاركة 41390 طفلا.

وأشارت إلى أنه أقيم البرنامج في مديرية أوقاف الإسماعيلية في 104 مسجد، منها، مسجد التل الصغير، ومسجد الظاهرية الجديد، بمشاركة 3015 طفلا.

وأكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج التثقيفي للطفل يسهم بدور جوهري في بناء الشخصية الوطنية، وبناء الوعي الذي يسهم في بناء المجتمع، وأن البرنامج لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي مما يعزز بناء المجتمعات وزيادة أواصر اللحمة الوطنية، وإعداد كوادر بشرية منتجة ومساهمة في التنمية بمختلف المجالات.