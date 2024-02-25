اليوم جامعة بنها تستضيف الموسيقار هاني شنودة

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ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها اليوم الأحد بمحافظة القليوبية الصالون الثقافي الفني للموسيقي والغناء لدعم الفنانين الشباب واكتشاف المواهب بمشاركة مجموعة من المع الفنانين في مصر.

يأتي ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، بإشراف الدكتور هاني شحتة وكيل خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عيسوي منسق الأنشطة الطلابية بجامعة بنها.

ويتضمن الصالون الثقافي الفني للموسيقي والغناء، مجموعة من الفقرات الموسيقية المتنوعة يقدمها طلاب وأساتذة قسم التربية الموسيقية، بحضور الملحن والموسيقار الكبير والحائز على جائزة الدولة التقديرية هاني شنودة، والملحن والموسيقار الكبير ملك الأكورديون فاروق سلامة، تحت إشراف الدكتور هيام النجار رئيس القسم، والدكتور ياسر عبدالرحمن أستاذ الموسيقى العربية ومنسق الصالون.