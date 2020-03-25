 يوتيوب تقلل من جودة فيديوهاتها الافتراضية لمستخدميها حول العالم - بوابة الشروق
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يوتيوب تقلل من جودة فيديوهاتها الافتراضية لمستخدميها حول العالم

كاليفورنيا - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 25 مارس 2020 - 4:59 ص | آخر تحديث : الأربعاء 25 مارس 2020 - 4:59 ص

أعلنت شركة "يوتيوب" الأمريكية، رائدة منصات نشر الفيديو على الإنترنت، أنها ستقلل جودة البث الافتراضية لجميع مستخدمي منصتها الشهيرة حول العالم.

يأتي القرار بعد نحو أسبوع من إعلان "يوتيوب" تقليل جودة البث الافتراضية لمستخدميها داخل أوروبا للمساعدة في تقليل إجهاد اتصالات النطاق العريض لاسيما مع بقاء المزيد من الأشخاص في منازلهم للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيبدأ تشغيل مقاطع الفيديو افتراضيا بجودة دقة عرض قياسية (480 بكسل)، لكن سيظل بإمكان الأشخاص الذين يريدون مشاهدة مقاطع الفيديو بدقة عالية القيام بذلك، لكن يجب عليهم تحديد هذا الخيار يدويًا.


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