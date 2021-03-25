استهداف 23653 طفلا للتطعيم بجنوب سيناء

ترأس الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا؛ لمتابعة استعدادات انطلاق الجرعة الثانية من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال مع مشرفي الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال - الجرعة الثانية، والتي تبدأ يوم الأحد المقبل 28 مارس الجاري، وتنتهي يوم الأربعاء 31 من نفس الشهر.

وتستهدف الحملة 23653 طفلا، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وتابع رخا، الخطة الموضوعة للحملة من التجهيزات والقوى البشرية ومراجعتها مع المشرفين كل بإداراته ومناقشة إيجابيات وسلبيات الجرعة الأولى من الحملة بالشهر الماضي، وذلك لتذليل كل العقبات أمام الفرق الطبية المشاركة في الحملة للوصول إلى تحقيق المستهدف من تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض المحافظة وفى كافة المدن والوديان بجنوب سيناء، مؤكدًا أنه قد جرى التواصل مع جميع الجهات المعنية ورؤساء المدن والأوقاف للتأكيد على الدعم المطلوب في الحملة والإعلان عنها.

وأعلن الدكتور أحمد حسانين مدير الطب الوقائي ووكيل المديرية بأن مستهدف الحملة 23653 طفلا وعدد الفرق المشاركة 125 فريق ثابت ومتحرك بكل المدن.