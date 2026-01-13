رئيس القابضة للمياه يشدد على الالتزام بالجداول الزمنية لمشروعات كفر الشيخ

تابع المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذ أعمال مشروعات توسعات الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ الممولة من الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع عقده لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية.

وأكد المهندس أحمد جابر شحاتة أن مشروعات توسعات الصرف الصحي بكفر الشيخ تمثل نموذجاً مهماً للتعاون مع شركاء التنمية، مشيراً إلى أن الشركة القابضة تولي أهمية قصوى للالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية والبيئية المعتمدة، بما يضمن دخول المشروعات الخدمة بكفاءة واستدامة.

وأضاف شحاتة أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية بالريف المصري، وتحقيق الاستخدام الآمن والمستدام لمرافق الصرف الصحي.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات بالمحافظة، حيث شدد الحضور على أهمية استكمال التنفيذ طبقاً للمواصفات الفنية والبيئية المعتمدة من الجهات الممولة، مع استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين جميع الأطراف؛ لضمان تحسين خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية غير المخدومة، ودعم جهود الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية والصحية بمحافظة كفر الشيخ.



شارك في الاجتماع: الدكتور صلاح بيومي والدكتور أبو العباس عيسى، نائبا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمهندس أحمد الصراف، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والعميد محمد جلال استشاري المشروعات، والمهندس محمد عادل، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي بالشركة القابضة، وممثلو وحدة إدارة المشروع والاستشاريون والجهات المعنية.