وزير الخارجية: يجب توسيع نطاق أنشطة وكالة النيباد بما يحقق عوائد تنموية ملموسة للمواطن الأفريقي

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الثلاثاء ناردوس بيكيلي، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد)، لبحث سبل تعزيز التعاون التنموي في القارة الأفريقية.

وصرّح السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أعرب عن تقديره للتنسيق القائم مع الوكالة خلال الرئاسة المصرية الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة، مؤكداً تطلع مصر إلى تعميق التعاون المشترك والبناء على ما تحقق من إنجازات، ومواصلة العمل الوثيق لتنفيذ أولويات الرئاسة المصرية للنيباد، لاسيما في مجالات حشد الموارد اللازمة لتنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية ٢٠٦٣، ودفع مشروعات البنية التحتية والتصنيع، فضلًا عن دعم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بما يخدم مصالح وتطلعات الشعوب الأفريقية.

وأكد وزير الخارجية أهمية توسيع نطاق أنشطة الوكالة بما يحقق عوائد تنموية ملموسة للمواطن الأفريقي، مثمنًا التعاون القائم مع مصر للتوسع في إنشاء مكاتب للوكالة بعدد من دول القارة بما يتسق مع أولوياتها.



كما أشار إلى أهمية مبادرة «أفريقيا تنمو» الهادفة إلى تعبئة المبالغ اللازمة لتمويل نحو ٣٠٠ مشروع تنموي، إلى جانب دعم مصر لمقترح إنشاء صندوق تنمية تابع للوكالة.

وفي هذا السياق، شدد الوزير عبد العاطي على التزام مصر بمواصلة التعاون مع سكرتارية الوكالة في جهود تعبئة الموارد، وأهمية مواصلة التنسيق لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الرائدة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لرواد البنية التحتية، وفي مقدمتها مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED)، وممر القاهرة–كيب تاون، بما يعزز التجارة البينية والتكامل الإقليمي، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة في القارة.

كما أكد وزير الخارجية الحرص على نقل تجربتها الرائدة في مجالات التطوير والتحديث والبناء إلى الدول الأفريقية الشقيقة، خاصة في القطاعات الحيوية، منوهًا بأهمية بلورة برامج طموحة ومتكاملة تربط بين مسارات التنمية والسلم والأمن، اتساقًا مع سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، ومخرجات النسخة الخامسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

وأشاد في هذا الإطار بالتعاون القائم بين وكالة النيباد ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في دعم بناء قدرات وكوادر الدول الأفريقية.