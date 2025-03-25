بريطانيا تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي شرعنة 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية

أدانت بريطانيا، اليوم، قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، بتحويل 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية إلى مستوطنات.

وقال وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، في تدوينة على منصة إكس: "المستوطنات تضر بأمن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء وتنتهك القانون الدولي".

كان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أعلن أمس عن تصديق "الكابينت الإسرائيلي" في جلسته ليلة السبت على مقترحه بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية، تمهيدا للاعتراف باستقلالها.

وتواجه إسرائيل اتهامات دولية بخاصة فيما يتعلق بسياسات الاستيطان، وفي 20 يوليو الماضي قالت محكمة العدل الدولية إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني" مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".