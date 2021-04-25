غدًا بدء امتحانات شهر إبريل لسنوات النقل

شوقى: الامتحانات بسيطة ومباشرة.. واللجان المكلفة بوضع الأسئلة تلتزم بمنهج إبريل فقط





تبدأ غدا الاثنين، امتحانات شهر إبريل لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى والصفين الأول والثانى الثانوى، ويؤدى الطلاب امتحانات مجمعة بلجان بالمدارس، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن نماذج استرشادية لسنوات النقل عبر قناة مدرستنا.

من ناحيته نفى طارق شوقى وزير التربية والتعليم ما تردد عن تأجيل أو إلغاء امتحانات إبريل مؤكدا أن الشائعات صنيعة المغرضين، مناشدا الطلاب وأولياء الأمور عدم أخذ المعلومات إلا من الجهات الرسمية فقط.

وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن الامتحانات ستكون بسيطة ومباشرة وقصيرة، لافتا أن طلاب الثانوى سيؤدون الامتحان ورقيا بسبب الغش الذى حدث فى امتحانات الفصل الدراسى الأول الالكترونية، للوصول إلى عدالة وتكافؤ فرص فى التقييم والطالب المجتهد يجب أن نميزه عن غيره، فالأسئلة كما هى فى الامتحانات الورقية تقيس الفهم.

وأشار إلى أن متوسط درجات امتحانى شهرى أبريل ومايو لطلاب الثانوى هى التى تنقل الطلاب للصف الأعلى، موضحا أن نتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول لكل من حضر الاختبار فيه وكل ما صادفته مشكلة تقنية مثبتة ستكون اجتياز، أما من تغيب عن الامتحان سيعقد له امتحان تكميلى.

كما أعلن قيام المديريات التعليمية بتزويد كل طالب بالثانوى بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة من إعداد المركز القومى للامتحانات وتقوم المدرسة بتوزيعها على الطلاب للاستعانة بها أثناء عقد الامتحان بديلا عن اصطحاب الكتاب المدرسى، وأشار إلى أن طالبا من المقرر أن يؤدى الامتحانات ومثبتا إصابته بكورونا عليه تقديم تقرير طبى يثبت ذلك، وسيتم تأجيل الامتحان له وعقد امتحان تكميلى له فى موعد آخر تحدده المديرية التعليمية.

يأتى ذلك فى حين انتهت الإدارات التعليمية من وضع أسئلة امتحانات شهر أبريل لسنوات النقل والصفين الأول والثانى الثانوى، وقال مصدر بالوزارة لـ«الشروق» إن لدى اللجان المكلفة بوضع الأسئلة تعليمات بالالتزام بمنهج شهر إبريل فقط مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التى وضعها المركز القومى للامتحانات، وهى نفس مواصفات امتحان شهر مارس، موضحا أن أسئلة الامتحان ستكون اختيار من متعدد ولمدة ساعتين بالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الاعدادى، وبالنسبة للصفين الأول والثانى الثانوى سيكون وفقا للجدول الذى أعلنت عنه الوزارة.

وأكد أن الإدارات التعليمية ستقوم بتعقيم المدارس قبل وبعد الامتحانات، مع عدم الحضور للمدارس إلا للصف الدراسى الذى يؤدى الامتحان فقط منعا للزحام بين الطلاب، مشيرا إلى استكمال المنهج والمراجعات فى أيام عدم الذهاب للمدارس من خلال القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية.