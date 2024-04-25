الصين ترسل طاقما مكونا من ثلاثة أفراد إلى محطة تيانجونج الفضائية

أطلقت الصين، اليوم الخميس، طاقما جديدا مكونا من ثلاثة أفراد إلى محطة تيانجونج الفضائية. وانطلقت المركبة الفضائية شنتشو-18 التي تقل ثلاثة رجال مساء اليوم، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في صحراء جوبي الصينية، كما شوهد في بث تلفزيوني رسمي.

ومن المقرر أن يحل القائد يي جوانجفو ولي كونج ولي جوانجسو - وجميعهم طيارون مقاتلون مدربون مع جيش التحرير الشعبي – محل رواد الفضاء الحاليين في المحطة الفضائية الموجودين بالمحطة منذ نحو ستة أشهر.

ومن المقرر أن يعودوا إلى الأرض الأسبوع المقبل. وخلال إقامتهم حتى شهر أكتوبر تقريبا ، يعتزم الطاقم الجديد إجراء تجارب علمية مختلفة في المدار ، ومن بينها تجارب على أسماك مختلفة لمعرفة المزيد عن تربية الفقاريات في الفضاء.

وتستثمر بكين بكثافة في برنامجها الفضائي وتضع نصب عينيها القمر ، مثل القوى العالمية الأخرى.

وذكرت وكالة الفضاء المأهول الصينية أن هناك العديد من جولات السير في الفضاء مدرجة أيضا على جدول أعمال الطاقم.

وتخطط الصين لإرسال مستكشف آلي آخر إلى القمر هذا الربيع.

واستعدادا للمهمة، أطلقت بكين بالفعل قمرا صناعيا للاتصالات إلى مدار القمر. ويعد ذلك ضروريا لأنه لا يمكن التقاط اتصال مباشر لمركز التحكم على الأرض من الجانب الآخر من القمر، حيث سيهبط المسبار. وتقول بكين إنها تريد إرسال مهمة مأهولة إلى القمر بحلول عام 2030.