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أظهر السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، حزنه بعدما ودع الفريق الأحمر بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الأهلي مع صن داونز بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف في جنوب أفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "بالتأكيد نشعر بخيبة أمل، كان هدفنا كتابة التاريخ للأهلي بالصعود إلى النهائي ولكن فشلنا في ذلك بهدف عكسي سجلناه في أنفسنا".

وأضاف: "تقدمنا في النتيجة 1-0 وتحفظنا دفاعيًا ولم نرغب في المغامرة وهذا سر الاندفاع الدفاعي".

وأكمل مدرب الأهلي: "كنا نعرف أن 1-0 نتيجة خادعة والهدف أتى متأخرا ولم يكن هناك ما يكفي من الوقت لتعديل النتيجة".

وأنهى: "السؤال عن التغييرات يتكرر كثيرا، كنا نلعب جيدا ولم يكن هناك سبب للتغيير المبكر، أنا أشاهد المباراة وأعرف متى أجري التبديل".