يحاول عدد من أصحاب المقاهي في سان فرانسيسكو الحفاظ على البيئة من نفايات الأكواب الورقية والبلاستيكية التي يتم تقديم المشروبات فيها، من خلال استبدالها بكأس "BYO" كما أطلقوا عليه.

والحيلة التي توصل إليها أصحاب المقاهي مكونة من قاعدتين، الأولى إحضار كل عميل كوبه الخاص من منزله خلال قدومه إلى المقهى، أو عمل "وديعة" لكوب ملكه فقط يتم الاحتفاظ به داخل المقهى ووضع المشروبات به- وفقًا للطاهي دومينيك كرين، صاحب مطعم "أتيلييه كرنن" وأحد من يخطط لتطبيق قاعدة الأكواب الجديدة بعد الحجر.

وأوضح أن المقاهي تلقي في النفايات 15 ألف كوب شهريًا في 70 موقعا فقط بالولايات المتحدة الأمريكية، ما يترتب عليه كم نفايات هائل يكلف الدولة الكثير للتخلص منه- وفقًا لموقع "اي بي إن نيوز " الأمريكي.

وأكد أن بعض الزبائن من الذين يحلصون على مشروبات دليفري يلقون الأكواب في النهر أو الحدائق؛ ما يُصعب عملية التنظيف اليومية، قائلا: "لكن فكرة الكوب المنزلي ستفرض على الجميع الحفاظ على النظافة وسلامة الكوب أيضًا".

وأوضح أنه بداية من العام المقبل سيتم جعل "قاعدة الأكواب"، إلزامية في نواحي سان فرانسيسكو، وفي حالة عدم القدرة على إحضار كوب من المنزل، ستكون تكلفة وديعة الكوب بالمقهى من 3 إلى 5 دولارات، وبعد انقطاع الذهاب إلى المقهى يتم استرداد الكوب.

وقال صاحب المقهى، إن تلك الفكرة قد لا تعجب بعض الزبائن ولكن تطبيقها سيكون مفيدًا للجميع لأنه يحافظ على صحة الزبائن ويجعلهم متأكدين من نظافة الكوب ويقلل من تلوث البيئة.