توتال الفرنسية تلتزم بعقود بيع غاز طبيعي مسال روسي قيمتها 50 مليار دولار

أعلنت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنيرجيز اعتزامها الالتزام بعقود تصدير إنتاج مشروعها الروسي لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بقيمة 50 مليار دولار مادامت هذه العقود خارج نطاق العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن باتريك بويان الرئيس التنفيذي لرئيس توتال إنيرجيز القول إن شركته لن تخاطر بإلغاء العقود طويلة المدى لتصدير الغاز الطبيعي المسال من مشروع يامال الروسي إلى أوروبا وآسيا بدون خضوعها للعقوبات.

وأضاف بويان في كلمته أمام الجمعية العمومية للشركة في باريس اليوم الأربعاء أن توتال ستواصل احترام العقوبات الأوروبية والدولية على روسيا، مهما كان تأثيرها على أنشطتها في روسيا، وأنها قد تجمد العقود إذا خضعت للقيود الناجمة عن العقوبات.

وقال بويان "علينا أن نكون مستعدين لمعرفة كل العواقب، بما في ذلك وقف كل أنشطتنا المرتبطة بروسيا، إذا قررت السلطات الأوروبية حرمان نفسها من الطاقة الروسية".

كانت توتال إنيرجيز قد شطبت في الشهر الماضي 4.1 مليار دولار من قيمة مشروع الغاز الطبيعي العملاق التابع لها في روسيا، وأشارت إلى أنها قد تنضم إلى نظيراتها الغربية في الانسحاب من السوق الروسية بعد رفضها في البداية لقطع علاقاتها مع موسكو.