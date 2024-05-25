إعلام عبري: استئناف مفاوضات تبادل الأسرى وهدنة غزة مع حماس الأسبوع المقبل

قالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن رئيس الموساد ديفيد بارنيع، عاد اليوم من العاصمة الفرنسية باريس، حيث عقدت قمة مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس، التي تستأنف الأسبوع المقبل، ستجري وفق مقترحات جديدة من قبل الوسطاء.

ولفتت الصحيفة إلى أن «الوساطة المصرية القطرية، بمشاركة نشطة من الولايات المتحدة، قدمت مقترحًا جديدًا لصفقة التبادل».

والخميس الماضي، نقل موقع «أكسيوس» عن مسئول أمريكي قوله، إن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيبحث مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد بارنيع، استئناف مفاوضات التبادل في العاصمة الفرنسية باريس.

وأشار إلى أن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، سيجتمع في أوروبا خلال الأيام المقبلة، مع رئيس الموساد الإسرائيلي.