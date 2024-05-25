 إصابة العشرات إثر سقوط قنابل روسية على متجر كبير في خاركيف الأوكرانية - بوابة الشروق
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إصابة العشرات إثر سقوط قنابل روسية على متجر كبير في خاركيف الأوكرانية

د ب ا
نشر في: السبت 25 مايو 2024 - 7:27 م | آخر تحديث: السبت 25 مايو 2024 - 7:27 م

ضربت قنبلة انزلاقية روسية متجرا كبيرا لتجديد المنازل في خاركيف الأوكرانية اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإندلاع حريق سريع الانتشار، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية عبر قناتها على تطبيق "تليجرام" أن الحريق الذي تم إخماده جزئيا اجتاح مسافة تفوق 10 آلاف متر مربع من قسم يضم مواد سريعة الاشتعال، مما أسفر عن إصابة 25 شخصا.

وأظهرت صور تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عمود دخان أسود كبيرا يتصاعد من المتجر.

وقال إيهور تيريخوف رئيس البلدية عبر تطبيق تليجرام أن المتجر كان يضم 200 شخص على الأقل في وقت القصف.


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