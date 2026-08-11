وول ستريت جورنال: القوات الأمريكية هاجمت سفينة حاولت كسر الحصار على إيران

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الثلاثاء، بأن القوات الأمريكية أطلقت النار على سفينة حاولت كسر الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن اسمه، قوله إن الولايات المتحدة هاجمت في وقت مبكر اليوم سفينة ترفع علم بنما، حاولت كسر الحصار المفروض على مضيق هرمز.

وأشار المسؤول إلى أن الخطوة تمثل «تشديدًا للإجراءات الأمنية في إطار مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب للضغط اقتصاديًا على النظام الإيراني».

وبحسب المسؤول، أطلقت مروحية عسكرية أمريكية النار على دفة السفينة، بعدما تجاهلت تحذيرات أفراد أمريكيين مكلفين بتنفيذ الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.

ولم ترد معلومات حول وقوع قتلى أو جرحى في الحادث، فيما ادعى المسؤول الأمريكي أن طاقم السفينة حاول عقب الهجوم الانتقال إلى سفينة مدنية أخرى.

وأفادت شركة «فانغارد» المتخصصة في أمن الملاحة البحرية، بأن سفينة الحاويات «فيلا نوفا»، التي ترفع علم بنما، تعرضت في وقت مبكر اليوم لهجوم بصاروخ أُطلق من مروحية، أثناء إبحارها غربًا في خليج عُمان.

وجاء في التقرير الأولي الذي أصدرته «فانغارد» حول الحادث أن «الصاروخ أصاب السفينة وتسبب في اندلاع حريق تمت السيطرة عليه لاحقًا»، مشيرًا إلى أن أفراد الطاقم، البالغ عددهم 17 شخصًا "بخير".

وفي 14 يوليو الماضي أعادت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على إيران، وذلك بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشهد المنطقة موجات من المواجهات العسكرية، ترافقها مفاوضات متعثرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي ذلك اليوم، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانًا على إيران، أسفر عن 3 آلاف قتيل، بحسب طهران، التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

كما شنت إيران هجمات على ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول المنطقة، لكن بعضها خلّف ضحايا مدنيين وألحق أضرارًا بمنشآت مدنية.