روسيا تفرج عن عسكري أمريكي سابق مسجون منذ 2022

قال مسئولون أمريكيون، إن موسكو أفرجت اليوم الثلاثاء عن جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية كان مسجونًا منذ عام 2022، بعد أن وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العفو عنه لأسباب إنسانية.

وكان البيت الأبيض ووزارة الخارجية، حثا موسكو على الإفراج عن روبرت جيلمان (32 عامًا) حتى يتمكن من تلقي العلاج في الولايات المتحدة.

وصرح إريك ليبسون كبير مسئولي الاستراتيجيات في منظمة (جلوبال ريتش) التي تمثل عائلة جيلمان، لوكالة "رويترز" الأسبوع الماضي بأن جيلمان نُقل في أواخر يونيو من مستشفى السجن إلى جناح الطب النفسي في مستشفى مدني للطوارئ، وهو في حالة قيّمها أطباء بأنها "ذهول انفصالي".

وذكر المسئولون الأمريكيون، أن جيلمان كان على متن طائرة تابعة لوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، تنقله من روسيا إلى مطار واشنطن دالاس.

وقال مسئول أمريكي تحدث إلى جيلمان، إنه كان يمشي ويتحدث.

وأوضح ليبسون، أن جيلمان الذي خدم في مشاة البحرية الأمريكية من أغسطس 2019 حتى أغسطس 2020، كان مسافرًا بالقطار عندما اعتقلته السلطات في يناير 2022 في فورونيج.

وذكرت وسائل إعلام حكومية روسية، أن السلطات احتجزته بتهمة ركل ضابط شرطة بينما كان مخمورًا. وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف.