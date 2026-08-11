قناديل البحر تتسبب في تعطيل 3 مفاعلات نووية بمحطة جرافلين الفرنسية

أعلنت شركة كهرباء فرنسا "إليكتريستيه دو فرانس" المشغلة لمحطة جرافلين للطاقة النووية الواقعة في الطرف الشمالي من القنال الإنجليزي، أن قناديل البحر أثرت بشكل كبير على عمليات المحطة.

وجرى إيقاف ثلاثة مفاعلات بصورة كاملة، بينما يعمل مفاعل آخر جزئيًا فقط، ونظرًا لأن أحد المفاعلات الستة يخضع للصيانة، فإن مفاعلًا واحدًا فقط يعمل بشكل طبيعي في الوقت الحالي.

وأكدت شركة كهرباء فرنسا، أن الوضع الراهن لا يشكل أي خطر على سلامة المحطة أو العاملين فيها أو البيئة.

ولم تحدد الشركة مكان وصول قناديل البحر إلى الشاطئ أمس الاثنين أو كيفية تسببها في تعطيل المحطة.

وكانت المحطة، قد واجهت مشكلة قناديل البحر العام الماضي، عندما دخلت أعداد كبيرة منها إلى أنظمة ترشيح محطات الضخ، واستأنفت المفاعلات عملياتها بعد توقف دام عدة أيام.

وتعد محطة جرافلين واحدة من نحو 20 محطة طاقة نووية في فرنسا، وتقع على الساحل الشمالي لفرنسا، في منتصف المسافة تقريبًا بين كاليه ودونكيرك.