تراجع مبيعات المساكن القائمة في أمريكا خلال شهر يوليو الماضي

تراجعت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو الماضي، إذ تأكد أن ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية ووصول أسعار فائدة قروض التمويل العقاري إلى أعلى مستوى لها منذ عام يشكلان عقبة لا يمكن التغلب عليها بالنسبة للعديد من المشترين المحتملين للمنازل.

وذكر الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن مبيعات المساكن القائمة تراجعت خلال يوليو بنسبة 1.7% شهريًا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، إلى ما يعادل 4.06 ملايين وحدة سنويًا، وهو ما يزيد قليلًا عن متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت شركة فاكت سيت رأيهم، وكان 4.05 ملايين وحدة سنويًا.

وفي الوقت نفسه، زادت مبيعات المساكن خلال الشهر الماضي بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي استمر فيه ارتفاع أسعار المساكن لتصل إلى مستويات غير مسبوقة خلال يوليو.

وارتفع متوسط سعر المساكن في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 2% سنويًا إلى 434.1 ألف دولار للمنزل.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت مؤسسة فريدي ماك الأمريكية للتمويل العقاري، أن متوسط سعر الفائدة لقروض التمويل العقاري لأجل 30 عامًا ارتفع إلى 6.69% خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي عام، كما استمر ارتفاع الفائدة للأسبوع الخامس على التوالي.