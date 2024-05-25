كتائب القسام: تفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية وإيقاع عناصرها ما بين قتيل وجريح

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قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، إن عناصرها تمكنوا من تفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية خاصة بجوار عمارة حبوب في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأوقعوا أفرادها ما بين قتيل وجريح.

وذكرت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم السبت، أن عناصرها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي ببندقية «الغول» القسامية في منطقة المشروع شمال شرق معسكر جباليا شمال القطاع.

وذكرت أن عناصرها استهدفوا دبابتين إسرائيليتين من نوع «ميركافا 4» بقذيفتي «الياسين 105» في محيط مسجد الإمام علي شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر فلسطينية محلية بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على مناطق عدة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك غداة أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في رفح فورا.

كما أضافت وسائل إعلام فلسطينية، أن قصفا مدفعيا إسرائيليا، استهدف المناطق الحدودية الشرقية ما بين مدينتي دير البلح وخان يونس.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، استشهد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون في قصف إسرائيلي فجر اليوم السبت، بعدد من المواقع في قطاع غزة.

وتم انتشال شهداء وجرحى من تحت أنقاض منزل استهدف في حي الدرج بمدينة غزة.