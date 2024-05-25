وزيرا خارجية روسيا وإيران: موسكو وطهران ملتزمتان بالعلاقات الوثيقة بعد وفاة رئيسي

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شدد وزيرا خارجية روسيا وإيران على الالتزام بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين عقب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إثر تحطم طائرة قبل نحو أسبوع.

وتبنت طهران في عهد رئيسي نهجا قويا ضد الولايات المتحدة وأوروبا بينما شهدت علاقاتها تقاربا مع روسيا. وأصبحت إيران بالنسبة لموسكو شريكا سياسيا واقتصاديا وعسكريا رئيسيا.

وتعتبر إيران، على سبيل المثال، مورد أسلحة مهما لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان عقب محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية الإيراني الجديد علي باقري كني إن العلاقة ستحافظ على مسارها.

ولقي حسين أمير عبد اللهيان، سلف كني، حتفه في حادث تحطم الطائرة مع رئيسي في 19 مايو.

وأضافت الوزارة أن جميع الاتفاقيات السابقة والمبادرات المشتركة ستستمر.