حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية ردا على غارات استهدفت القرى الجنوبية

أعلن حزب الله في ثلاثة بيانات منفصلة مساء اليوم السبت، أن عناصره استهدفوا مبنيين في مستعمرة "المطلة "، ومبنى في مستعمرة "المنارة" و مبنيين في مستعمرة " شتولا" الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، رداً على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية.

وقال" حزب الله" في بيان إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة ‏والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم السبت مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوهما إصابةً مباشرة".

وفي بيان ثان أعلن "حزب الله" أنه استهدف "مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابه إصابة مباشرة.

وفي بيان ثالث أعلن عن استهدافه لـ"مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة ‏وأصابتهما إصابةً مباشرة".

وكان " حزب الله" قد أعلن في بيانين منفصلين اليوم السبت أن عناصره استهدفوا دبابة "ميركافا" إسرائيلية في موقع "المرج" بصاروخ موجه، واستهدفوا ثكنة "زرعيت" الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية.

واستهدفوا موقع "زبدين " الإسرائيلي ‏بقذائف المدفعية، و مبنى في مستعمرة "المنارة" الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية، و موقع "رويسات ‏العلم" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم على أحد المنازل في محيط موقع القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" في بلدة "العديسة" في جنوب لبنان. كما أغار على بلدة" عيتا الشعب" في جنوب لبنان.

وأغار على أطراف بلدتي "الجبين" و"طيرحرفا" في جنوب لبنان وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم أحد المنازل في بلدة "كفركلا" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏