إهمال طبي متعمد بحق الأسرى الفلسطينيين المرضى في سجن النقب

أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية في تقريرها الصادر لليوم الأحد، أن محامي الهيئة التقى بعدد من الأسرى المرضى القابعين في سجن النقب، للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والاعتقالية، حيث يواجهون ظروفا غاية في الصعوبة منذ البدء بحرب الإبادة على قطاع غزة، والتي تزداد حدتها يوما بعد يوم.

وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المحامي زار الأسير أحمد أبو مطاوع (27 عامًا) من بلدة طوباس، والذي يعاني من مرض الجرب- سكابيوس- منذ سنة كاملة، في حين لم يتلقَ أي نوع من العلاج إلا قبل شهرين.

ونوه المحامي أن الأسير – المعتقل منذ تاريخ 2 يوليو 2002 - لم يطرأ عليه أي تحسن، بل تدهورت صحته أكثر، حيث انتشرت الدمامل على كل أنحاء جسده، كما يعاني الأسير من ضعف عام وعدم القدرة على المشي، وضعف في النظر، مما تسبب في سقوطه قبل شهر بالحمام وكسر أنفه، عدا عن أنه خسر من وزنه حتى الآن ما يقارب 30 كيلوجرامًا بسبب سوء التغذية.

فيما يشتكي الأسير صالح حامد (41 عامًا) من بلدة سلواد/ رام الله، من ديسكات وأوجاع شديدة في الظهر، كما أنه أصيب بمرض سكابيوس وتعافى منه منذ فترة وجيزة.

بينما يعاني الأسير بسام سلامة من نابلس والمعتقل منذ 11/07/2024 من مرض السكابيوس وانتشار الدمامل بشكل كبير منذ 20/09/2024، وقبل زيارة المحامي له بيومين أحضروا له علاج عبارة عن حبة دواء ومرهمين ويشعر بتحسن إلا أنه لم يشفى بعد، حيث خسر من وزنه حتى الآن ما يقارب 20 كيلوجراما بسبب سوء التغذية.

ويشتكي الأسير غسان الشيخ قاسم، 26 عاما من نابلس، من أوجاع شديدة بضرس العقل تصل إلى الفك، حيث طالب إدارة السجن عرضه على العيادة أو إعطاءه مسكن لكن دون استجابة.

كما أن الأسير فراس دار الحج، من مخيم عايدة في بيت لحم، يعاني جراء إصابته بمرض السكابيوس الذي يسبب له حكة شديدة ودمامل في رجليه، وهو بحاجة إلى دواء خاص أيضا، لأنه تبرع بكليته في السابق كما أنه خسر من وزنه ما يقارب 20 كيلوجرامًا.