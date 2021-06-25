إصابة 15 جنديا خلال هجوم على دورية للجيش الألماني في مالي

أصيب 15 جنديا أمميا خلال هجوم تفجيري استهدف دورية تابعة للجيش الألماني في مالي اليوم الجمعة.



وبحسب البيانات الأولية، فإن ثلاثة من المصابين أصيبوا بجروح بالغة.



وما زال الجيش الألماني يتحقق فيما إذا كان جميع الجرحى جنود ألمان.



ووقع الهجوم بسيارة مفخخة على بعد 140 كيلومترا شمال مدينة جاو ، حسبما أعلنت قوات الأمم المتحدة.



تجدر الإشارة إلى أن قاعدة الجنود الأممين الألمان تقع في جاو. ومن هناك يتم إرسال الدوريات إلى البلاد للاستطلاع، وأحيانا برفقة القوات المالية.



وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فقد وقع الهجوم في الصباح في حوالي الساعة السادسة والنصف (التوقيت المحلي) واستهدف السيارات المتوقفة.



وأكد متحدث باسم قيادة العمليات الخارجية في مدينة بوتسدام الألمانية تضرر "القوات الألمانية".



وبسبب العدد الكبير من الجرحى شاركت عدة مروحيات في عمليات الانقاذ.



وتهدف بعثة الأمم المتحدة "مينوسما" في مالي إلى تحقيق الاستقرار في البلد الذي تنشط فيه جماعات إرهابية إسلامية. ويشارك حاليا نحو 900 جندي ألماني في مهمة الامم المتحدة. ويتمركز غالبيتهم في معسكر "كاستور".