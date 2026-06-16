دبلوماسي ألماني يحذر من الشماتة في ترامب بعد الاتفاق الأمريكي-الإيراني

حذر رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، فولفجانج إيشينجر، من إظهار الشماتة تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب التوصل إلى اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.

وقال الدبلوماسي الألماني الذي كان سفيرا سابقا لبلاده لدى الولايات المتحدة في تصريحات لإذاعة "آر بي بي إنفو راديو" الألمانية اليوم الثلاثاء إنه حتى إذا كانت الولايات المتحدة لم تحقق من خلال الحرب "أهدافا كانت مرغوبة في الأساس"، فإن "أي شماتة في هذا الأمر تعد غير مبررة وخاطئة".

وأضاف إيشينجر: "هدف حرمان إيران من امتلاك قدرة نووية عسكرية هو هدف نتشاركه بالطبع مع الولايات المتحدة... لذلك لا ينبغي أن يكون هذا يوم شماتة، بل يوم قلق محتمل من أن الولايات المتحدة حققت، على ما يبدو، من خلال هذه الحرب أقل مما كان مأمولا"، معربا عن شكوكه في أن يؤدي الاتفاق الإطاري المتفق عليه إلى تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة أو إلى احتواء إيران.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد توصلتا، بعد أسابيع من المفاوضات، إلى اتفاق إطاري يمهد لإنهاء الحرب بينهما، وذلك خلال ليلة الأحد/الاثنين. ومن المقرر توقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبل في سويسرا. ويواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات بأنه أشعل الحرب لكنه لم ينجح في تحقيق أهدافه منها.