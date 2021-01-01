ممثلو 51 دولة يلتقون في لندن لإجراء مباحثات حول المناخ

بدعوة من الحكومة البريطانية يجتمع ممثلون عن أكثر من خمسين دولة في لندن اعتبارا من يوم غد الأحد لمناقشة كيفية إيجاد سياسة مناخية أكثر كفاءة في العالم.

تتناول المشاورات التي تستمر يومين كيف يمكن لمؤتمر الأمم المتحدة العالمي للمناخ الذي يعقد في جلاسكو باسكتلندا في الخريف المقبل أن يصل إلى النجاح.

وينصب تركيز المناقشات على تنفيذ ملموس لتدابير استمرار تحقيق هدف اتفاقية باريس لخفض درجة حرارة الأرض بأكثر من 5ر1 درجة.

تبنت العديد من البلدان أهدافا لتقليل انبعاثاتها الضارة بالمناخ، لكنها لم تفعل حتى الآن ما يكفي لتحقيقها في الوقت المناسب.

وبعد عدة لقاءات افتراضية سيعقد الاجتماع الفعلي الأول بهذا الشأن في تشرين ثان/نوفمبر المقبل وسيحضره ممثلو الدول بصورة شخصية.

وستتاح فرصة الانضمام افتراضيا لعدد من ممثلي الدول من أجل تمكين أكبر عدد ممكن من الدول لأن يكون لها رأي في هذا الشأن.

ويمثل الحكومة الاتحادية الألمانية في لندن وزير الدولة للبيئة يوخن فلاسبارت.

وفي سياق اجتماعات مجموعة العشرين الأقوى اقتصاديا في العالم لم يتم التوصل مؤخرا إلى اتفاق حول أهداف أكثر طموحا في المناخ والبيئة.

وتحدث فلاسبارت عن مفاوضات صعبة جرت بهذا الصدد.