أحمد أبوالغيط: الأطراف العربية قادرة على الوصول لهدف إقامة دولة فلسطينية

قال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الأطراف العربية قادرة على الوصول لهدف إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أنّ مصر أجهضت مخطط تهجيرالفلسطينيين عندما أكّدت أن هناك خطًا لن توافق على عبوره حتى ولو كان الأمر بسياق مؤقت.

وأشار إلى أنّ إجهاض مصر لمخطط التهجير أبقى على القضية الفلسطينية بحيث تكون قابلة للتسوية.

وتحدث عن السعودية، قائلا إن المملكة لا يمكن أن توافق على التطبيع مع إسرائيل في غياب ملامح مؤكدة لإقامة دولة فلسطينية.



