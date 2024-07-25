 أحمد أبوالغيط: الأطراف العربية قادرة على الوصول لهدف إقامة دولة فلسطينية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحمد أبوالغيط: الأطراف العربية قادرة على الوصول لهدف إقامة دولة فلسطينية

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد علاء
نشر في: الخميس 25 يوليه 2024 - 12:53 ص | آخر تحديث: الخميس 25 يوليه 2024 - 12:53 ص

قال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الأطراف العربية قادرة على الوصول لهدف إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أنّ مصر أجهضت مخطط تهجيرالفلسطينيين عندما أكّدت أن هناك خطًا لن توافق على عبوره حتى ولو كان الأمر بسياق مؤقت.

وأشار إلى أنّ إجهاض مصر لمخطط التهجير أبقى على القضية الفلسطينية بحيث تكون قابلة للتسوية.

وتحدث عن السعودية، قائلا إن المملكة لا يمكن أن توافق على التطبيع مع إسرائيل في غياب ملامح مؤكدة لإقامة دولة فلسطينية.

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